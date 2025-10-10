Ayşe Barım ameliyat olacak

Ayşe Barım’ın kritik ameliyatı

1 Ekim’de hakkında ev hapsi kararı verilerek tahliye edilen ancak savcılığın itirazı üzerine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden tutuklama kararı verdiği menajer Ayşe Barım, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi süren ve her 24 saatte bir hakkında “infazın ertelenmesi” kararı aldırılan menajer Ayşe Barım, hafta başı açık kalp ameliyatı olacak.

İsmail Saymaz’dan gözaltı vurgusu

Ayşe Barım daha önce “Cezaevinde ölmek istemiyorum!” demişti. Gazeteci İsmail Saymaz ise dün gözaltına alınan ardından serbest bırakılan 19 ünlü ile ilgili olarak “Gözaltına alınanlardan 3’ü Ayşe Barım’ın oyuncusu. Talu kardeşlerin annesi Defne Samyeli, Fatih Altaylı’ya konuk olmuştu. Hadise kıyafetiyle gündeme geldi. Demet Evgar kadın haklarıyla ilgili çalışma yapıyor ve muhalif” dedi.