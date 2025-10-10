Donald Trump’ın Nobel hayali suya düştü

Donald Trump, Gazze’den umutluydu

Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki barış ve ateşkes çalışmaları nedeniyle ödüle kendisini layık görmüş ve ödülü almak için yoğun lobi faaliyetleri yürütmüştü. Ödülü kazanan isim ise Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado oldu. 58 yaşındaki kadın politikacı, geçen yıl Nicolas Maduro’nun yeniden seçildiği Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerinde adaylıktan men edilmişti. Nobel Komitesi, “Venezuela halkının demokratik hakları için durmaksızın çalışmaları, diktatörlükten demokrasiye geçiş için çabaları” nedeniyle ödüle Machado’nun layık görüldüğünü duyurdu. Machado ise, “Aman Tanrım. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Nobel Barış Ödülü’nü kazanmayı beklemiyordum. Ben tek bir kişiyim. Bu ödülü hak etmiyorum” dedi.