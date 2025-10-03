En Son HaberlerGündemTürkiye

Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına hükmetti

1 Ayşe Barım için iki farklı mahkeme kararı
1.1 Mahkeme heyeti, sağlıktan tahliye vermişti

Ayşe Barım için iki farklı mahkeme kararı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davanın dün görülen duruşmasında menajer Ayşe Barım hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz kabul edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ın yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik savcılıkça yapılan itirazı inceledi. Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İtirazı kabul eden mahkeme, Ayşe Barım’ın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sağlıktan tahliye vermişti

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ayşe Barım‘ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu’nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle “konutu terk etmeme” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.

