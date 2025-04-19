Ayşe Barım’ın Kaz Dağları’ndaki lüks villa mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü menajer Ayşe Barım hakkında yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çok sayıda tanınmış ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki lüks villası inceleme altına alındı.

Ayşe Barım olayında jandarma devrede

Sabah’ın haberine göre, savcılığın talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri, söz konusu taşınmazla ilgili detaylı araştırma başlattı. Araziye ilişkin mülkiyet bilgileri, kira ilişkileri ve ödeme yöntemleri tek tek inceleniyor.

1.2 milyon liralık elden ödeme iddiası

İddialara göre Ayşe Barım, “kayalara yaslanan ev” olarak bilinen lüks villanın bulunduğu araziyi 4 yıl önce 6 yıllığına 1 milyon 200 bin lira karşılığında kiraladı. Ancak bu ödemenin herhangi bir sözleşmeye dayanmadan ve resmi kayıtlara geçmeden elden yapıldığı belirtiliyor.

Telefon görüşmesi kayıt altına alındı

13 Nisan’da Ayvacık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinde, “Ayşe H.” isimli kişinin verdiği bilgiye göre, bu ödeme elden gerçekleştirildi. Görüşme, taşınmaz kiralama işlemlerinde resmi prosedürlerin dışına çıkıldığına işaret etti.

Mali kaynaklar araştırılıyor

Savcılık, kira ödemelerinde kullanılan finansal kaynakların da takibini sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından Barım’ın tüm mali hareketlerinin detaylı bir şekilde inceleneceği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Ayşe Barım hakkındaki soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, ilerleyen günlerde dosyaya yeni bilgi ve belgelerin eklenmesi bekleniyor.



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