Ayşe Barım tutuklandı. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Televizyon sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alındı.

Geçen cuma gününden bu yana gözaltında bulunan Barım’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcıya ifade veren Barım, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ayşe Barım çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Gezi Parkı protestoları ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan iddialara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Barım 27 Ocak Pazartesi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Barım savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti, “Sanatçıların fikirlerini hiçbir şekilde yönlendirme yaparak herhangi bir organizasyon içine girmedim” dedi.

Son süreçte tanık olarak ifadelerine başvurulan oyuncular Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç hakkında da “yalan tanıklık” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kocaoğlu ve Halit Ergenç’e Gezi Parkı Olayları kapsamından süren davanın sanıklarından Mehmet Ali Alabora ile görüntüleri olmasına karşın “irtibatlı olmadıklarını ifade etmeleri nedeniyle” yalan tanıklık soruşturması açılmıştı.

AYŞE BARIM NEYLE SUÇLANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu belirtti.

Başsavcılık, Barım’ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini öne sürdü. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilen Barım’ın şirketinde 8 saat süren bir arama yapıldı.

Ayşe Barım savcılık ifadesinde ne dedi?

Barım savcılık ifadesinde, “Ben yakın olduğum, ortak iş yaptığım sanatçılarla hiçbir zaman meydana çıkıp beyanat vermedim. Onlara da böyle bir açıklama yapmaları hususunda herhangi bir yönlendirme ve telkinim asla olmadı” dedi.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in bildirdiği savcılık ifadesi şöyle devam etti:

“Birlikte çalıştığım oyunculardan hiçbirisi bana gelip birlikte Gezi Parkı’na gidelim gibi bir şey söylemedi. Ben genelde onların gittiği gün orada bulundum.”

Barım, Gezi Parkı’na hatırladığı kadarıyla bir ya da iki kez gittiğini söyledi:

“İlk gittiğimde sanatçılar şiir okurken izleyici olarak katıldım. İkinci gittiğimde çok kısa süreliğine gittim. Biriyle beraber gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. Sanatçılarla beraberdim diye hatırlıyorum.”

Barım’a Mehmet Ali Alabora ile protestolar sürecinde yaptığı telefon görüşmeleri de soruldu.

Alabora’yı bir oyuncu olarak ve Oyuncular Sendikası başkanı olarak tanıdığını söyleyen Barım, “Ben birlikte çalıştığım oyuncuların başlarına bu süreçte provokatif bir eylem gelmesinden endişe duymam ve Mehmet Ali’nin Oyuncular Sendikası başkanı olması sebebiyle aramışımdır” yanıtını verdi.

Barım davanın tutuklu sanıklarından Osman Kavala ile görüşmelerine ilişkin soruya ise, Kavala’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür ile resmi ya da gayrı resmi bir ilişkisinin olmadığı, kimseyi buraya yönlendirmediği ve destekler bir tutumda bulunmadığını söyleyerek yanıt verdi.

‘Etki ajanlığı’ suçlaması

Barım’a 2021’de Türkiye’de yaşanan orman yangını ve depremlerden sonra oyuncuların Twitter üzerinden “#HelpTurkey” (Türkiye’ye yardım) paylaşımları yapmasıyla ilgili de soru yönetildi.

Bunun ülkeyi uluslararası arenada yetersiz gösterme amacıyla yapıldığı öne sürüldü. Barım böyle bir yönlendirme yapmadığını söyledi:

“Benimle asla bir ilgisi olamaz. Bu paylaşım benim bilgim, dahlim dışında milyonlarca kişi tarafından yapılmıştır”.

Barım ifadesinde “3 haftadır süre gelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetimin devletim tarafından giderilmesini istiyorum” dedi.

Savcılık sevk yazısında, Barım için “karar verici, yönlendirici, danışılan ve onayı alınan bir kişi olduğu anlaşıldı” şeklinde ifadeler yer almıştı.

Aynı yazıda, Barım’a, menajerliğini yaptığı tanınmış oyuncuları Gezi’ye katılmaya teşvik ettiği, şirketin “etki ajanlığına yöneldiği” suçlaması yöneltilmişti.

“Etki ajanlığı” olarak bilinen düzenleme, iki kez TBMM gündemine gelmiş ancak geri çekilmişti.

ÜNLÜ OYUNCULAR HAKKINDA YALAN TANIKLIK SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

Öte yandan Barım’ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin ünlü isimlerin ifadesine başvuruldu.

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Nehir Erdoğan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi.

Gezi Parkında kendileriyle bulunmasına rağmen kaçamaklı cevaplarının şüpheliyi kayırma saikiyle yapıldığının açıkça anlaşıldığı, yine tanıklardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun tanık ifadelerinde olayların faillerinden Memet Ali Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle Yalan Tanıklık suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Soruşturma kapsamında, Barım’ın ajansıyla anlaşması bulunan ve ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağı kaydedildi.

Soruşturmanın, Barım’ın Gezi Parkı protestolarının yaşandığı dönem ile günümüzdeki bağlantılarına yönelik genişletileceği öğrenildi.

CHP HEYET OLUŞTURDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasının ardından, İstanbul’daki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım’ın Gezi davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğunu belirtti.

Başsavcılık, Barım’ın beraber çalıştığı oyuncuları protestolara yönlendirdiğini öne sürdü. Açıklamada, “Olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs” suçlaması yöneltilen Barım’ın şirketinde 8 saat süren bir arama yapıldı.