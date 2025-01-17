Bakan yardımcısının kardeşi Ahmet Aktaş serbest bırakıldı

Rıza Akpolat tutuklanma isteğiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Aktaş serbest bırakıldı.

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat’ın da dahil olduğu 31 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş’ın da bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı.

Hakkında “suç örgütüne üye olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” suçlarından gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 31 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 8 şüpheliye adli kontrol talep edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş da rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında yer alıyordu.

Ahmet Aktaş Serbest bırakıldı

Aktaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aktaş’ın yönetici olduğu BELTAŞ; Kafe işletmeciliği, kültür merkezi, sanat galerileri işletmeciliği, organizasyon, catering hizmetleri, reklam panoları işletmeciliği, otopark işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise kardeşinin gözaltı süreci ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir iş ile ilgili gözaltına alındı. Şu anda soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok.

Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret, belediye memuru bu çocuk. Oradaki attığı bir imza ile ilgili muhtemelen gözaltında içeriğini biz de bilmiyoruz.”