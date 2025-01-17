Aziz İhsan Aktaş Kimdir? | Video

Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyeleri dahil 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılan soruşturmanın en önemli ismi Aziz İhsan Aktaş.

Aziz İhsan Aktaş kimdir, nerelidir, neden gözaltına alındı?

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Akpolat’la birlikte 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte yakalanan kişi sayısı 40’a ulaştı.

Aziz İhsan Aktaş Diyarbakırlı bir iş insanı olarak bilinmektedir.

Kamu kurumları ve belediyelerle olan ticari ilişkileriyle öne çıktığı söylenen Aziz İhsan Aktaş’ın, İstanbul’da bilhassa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da adının geçtiği ‘ihale yolsuzluğu’ soruşturmasında, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini manipüle ettiği iddia ediliyor.

İş insanı olduğu bilinen Aktaş hakkında hakkında suç örgütü kurma, yönetme, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet verme gibi ciddi suçlamalar bulunuyor.

‘İhale yolsuzluğu’ soruşturmasında elebaşı olduğu iddia edilen ve bu sebeple aranan Aziz İhsan Aktaş yakalandı.

Örgütün başındaki kişi olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın da yakalanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 40’a ulaştı.

Aziz İhsan Aktaş Kimdir?

Duvar‘dan Furkan Karabay’ın haberine göre suçlamaya konu şirketlerden Bilginay 2007’de Antalya’da kuruldu. Şirkette 2014’ten itibaren Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’la aynı soyadlı, Ramazan Aktaş ve Özkan Aktaş yönetimine girdi.

2015’te merkezini Ankara’ya taşıyan Bilginay’ın yönetiminde de Aktaş soyadlı kişiler yöneticilik yapmaya başladı. Şirket son olarak Haziran 2024’te 750 milyon liralık sermaye artırımında bulunmuştu.

Suçlamalara konu diğer şirketse 2015’te Bilginay’ın ortaklığıyla Diyarbakır’da kurulan İçkale.

İki yıl sonra merkezini Ankara’ya, 2019’daysa İstanbul’a taşıyan şirket akaryakıt, lojistik, inşaat alanlarında hizmet veriyor.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın X‘ten şirketlerin devlet kurumları ve AKP’li belediyelerden de ihale aldıklarını yazdı:

“Devlet Kurumlarından aldıkları ihaleler;

EÜAŞ, TAPDK, DHMİ, Yargıtay, Siirt İl Özel İdaresi, yüksek öğretim kurumları ve/veya hastaneler (Şanlıurfa, Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Meram, Balıkesir, Antalya, Cerrahpaşa).

AKP belediyelerinden aldıkları ihaleler;

İsparta, Bahçelievler, Elazığ, Trabzon Büyükşehir, Kahramanmaraş Büyükşehir, Haliliye, Yakutiye.

Bu ihalelerin toplamı 4 milyar liranın üzerinde. Salt bu veri dahi, Beşiktaş operasyonunun, içeriğinden bağımsız biçimde, araçsallaştırılmış hukuk üzerinden siyasi saiklere gerçekleştirildiğine yönelik karine oluşturmaktadır.”

Aziz İhsan Aktaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul’da, ‘suç örgütü’ soruşturmasında ‘örgüt elebaşı’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Adliyesi’nde çıkarıldığı savcılıkça, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘rüşvet verme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Aktaş, savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aktaş, ifadesinde, her ne kadar kardeşleri ve akrabaları üzerine olan firmaların fiili sahibinin kendisi olduğu iddia edilse de bu hususun doğru olmadığını savundu.

Elif LPG ile Provek İlaç firmalarının kendisine ait olduğunu belirten Aktaş, Elif LPG’nin ortak olduğu Perla Denizcilik ve Güven Otoyol İşletmeleri isimli firmalar bulunduğunu, diğer firmalarınsa ticaret sicilinde kime ait görünüyorsa ona ait olduğunu ifade etti.

Aktaş, İldeniz Organizasyon isimli firmayı bilmediğini, sahibini de tanımadığını belirterek, söz konusu şirketin Beşiktaş Belediyesinden ihale aldığını bilmediğini öne sürdü.

Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik’le tapu dairesinde tanıştığını ifade eden Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı bildiğini ancak yüz yüze görüşmeleri, tanışıklıkları olmadığını, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ile de tanışıklığı bulunmadığını savundu.

Şüpheli Aktaş, Esenyurt Belediyesinin yaptığı ihalelerden bilgisi olmadığını iddia ederek şöyle devam etti: “İSFALT, İETT, Beşiktaş Belediyesi, İGDAŞ gibi kurumlardan kardeşlerimin firmaları ihale almış olabilir ama ben süreçleri bilmem. Ben, Beşiktaş Belediyesinden Elif LPG adına ihaleler aldım.

Kaç tane aldığımı bilmiyorum. Rıza Akpolat’a ait firmanın araçlarının kardeşlerimin firmalarına satışı hususunda bilgim yoktur. Şu an aracın benim firmamda olduğunu dahi bilmiyorum. Ben ve kardeşlerimin belediyelerden çok sayıda ihale aldığı konuşulmakta. Buna benzer başka aileler de vardır.”

Aktaş kimseden operasyon bilgisi almadığını ve kaçma durumunun söz konusu olmadığını savundu: “Yaptığım işlerde hiçbir şekilde illegale bulaşmadım, manipülasyona bulaşmadım, basiretli bir tüccar olarak, beş çocuk babası olarak işimi yapmaktayım.

Suç örgütü iddialarını kabul etmiyorum. İşlerimi tamamen yasal zeminde yapıyorum. Geçmişte terör mağduru da olmuş bir aileden geliyorum. Dolayısıyla terör ile anılan belediyelerden iş almam mümkün değildir. Bu araştırıldığında görülecektir.”

Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, serbest bırakılmayı talep etti.

Beşiktaş Belediyesi Operasyonunda Ne olmuştu?

Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı ve üyelerinin olduğu 10 kişiye ‘suç örgütüne üye olma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘haksız mal edinme’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

Toplamda 47 kişiye açılan soruşturmada sabah Rıza Akpolat’la birlikte 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Balıkesir’de gözaltına alınan Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul’a getirilmişti.