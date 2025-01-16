Bulgaristan, Karadeniz Mayın Karşı Tedbir Grubu’nun Komutasını Devraldı

Bulgaristan, Karadeniz Mayın Karşı Tedbir Grubu’nun dönüşümlü komutasını Türkiye’den devraldı. 2 Temmuz 2024’e kadar devam edecek bu görev süresince Bulgar Deniz Kuvvetleri, Karadeniz’deki mayın tehdidiyle mücadele ve deniz güvenliğini sağlama sorumluluğunu üstlenecek.

Mayınlarla Mücadelede Kritik Görev

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Kiril Mihaylov, Karadeniz Mayın Karşı Tedbir Grubu’nun temel misyonunun, yüzen mayınların temizlenmesi ve batı Karadeniz’de serbest ve güvenli deniz ulaşımını sağlamak olduğunu vurguladı. Mihaylov, “Mayın tehlikesiyle mücadele karmaşık bir süreçtir. Grubun faaliyetleri, aynı zamanda savaş sonrası deniz mayınlarının temizlenmesi ve güvenli deniz yollarının sağlanması için kritik bir hazırlıktır,” dedi.

Tatbikatlara Yoğun Katılım

Grubun komuta döneminde Bulgaristan, Nisan ve Haziran aylarında gerçekleştirilecek uluslararası tatbikatlara aktif katılım sağlayacak. Mihaylov, bu faaliyetlerin mürettebatın özel yeteneklerini geliştirmek ve modern ekipmanlarla hazırlıklı bir deniz kuvveti oluşturmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yatırımlar ve Bütçe Vurgusu

Deniz Kuvvetleri’nin mayın karşı tedbir kuvvetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımların altını çizen Tuğamiral Mihaylov, bu kapsamda modern ekipmanların sağlanması ve mürettebatın eğitimine odaklanıldığını ifade etti. Filonun mayın temizleme operasyonlarına yönelik faaliyetlerinin, bu yıl onaylanması beklenen Savunma Bakanlığı bütçesine dahil edildiği kaydedildi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, GERB-SDS’nin başbakan adayı Rosen Jelyazkov’a hükümet kurma yetkisini verdi. Üç partiden oluşacak kabinenin yapısı ve üyeleri açıklandı.

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