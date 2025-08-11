Deprem gerçeği bir kez daha kendisini hatırlattı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos akşamı saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 11 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Depremin ardından kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, yıkılan bir binanın enkazından 5 kişiyi kurtardı. Yaralıların tedavisi sürerken, 81 yaşındaki bir vatandaş, kurtarıldıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Balıkesir’de artçı sarsıntılar peş peşe geldi

AFAD verilerine göre, ana depremden sonra Sındırgı’da büyüklükleri 4 ve üzeri olan 7 artçı sarsıntı meydana geldi. 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğündeki depremlerle başlayan süreçte, saat 23.49’a kadar 84 artçı kaydedildi. Artçıların derinliği 5,6 ile 22,4 kilometre arasında değişti.

Yerlikaya: “16 yıkık bina tespit ettik”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sındırgı merkezde bir yıkık, bir ağır hasarlı bina tespit ettik. Kırsal mahallelerimizde 16 yıkık bina var, bunların 12’si metruk. Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi. Yerlikaya, vatandaşlara olası risklere karşı geceyi güvenli toplanma alanlarında geçirme çağrısında bulundu.

Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, günün ilk ışıklarıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre, Kızılgür Mahallesi’nde bir cami minaresi yıkıldı, bazı kullanılmayan evler ve hayvan barınakları zarar gördü.

TAMP devrede

AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) devreye alındığını, çevre illerden arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. 2 S-70 helikopter, Jandarma Özel Harekat ve arama-kurtarma timleri çalışmalara katıldı.

Yaralı sayısı ve sağlık durumu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremden etkilenen 52 kişiden 29’unun hastanelerde tedavi altına alındığını, 18’inin taburcu edildiğini, 11’inin ise müşahede altında olduğunu söyledi.

İletişim şirketlerinden ücretsiz kullanım

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, deprem bölgesindeki müşterilerine acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladıklarını duyurdu.

Uyarılar peş peşe geldi

AFAD, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri ve haberleşmelerini kısa mesaj ya da internet tabanlı uygulamalarla yapmaları uyarısında bulundu.

Eğitime bir gün ara

Balıkesir Valiliği, deprem nedeniyle il genelinde yaz okullarının bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak.