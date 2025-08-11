Magazin

Depremde hayatını kaybeden kişi ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası çıktı

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, hastanede yaşamını yitirdi. Önbaş’ın, oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde hissedilerek paniğe neden oldu. Depremde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merhumun, ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın amcası olduğu öğrenildi.

Deprem can aldı

Sındırgı ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan Nihat Önbaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önbaş, depremde hayatını kaybeden tek kişi oldu.

Eşi yaralandı

81 yaşındaki Önbaş’ın eşi Hamdide Önbaş’ın ise deprem sırasında kolunun kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tumbar’dan acı paylaşım

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, amcasının vefatını sosyal medya hesabından, “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağ olsun. Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim” sözleriyle duyurdu.

Cenaze morga kaldırıldı

Nihat Önbaş’ın cenazesi Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürülürken, ilçede artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi.

