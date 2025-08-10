Türkiye depremle sarsıldı

Balıkesir’de depremde bir bina çöktü

Deprem ülkesi olan ülkemizde korkutan bir sarsıntı daha gerçekleşti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi merkez üssü olmak üzere saat 19:53’te kimi kaynaklara göre 6.0 kimi kaynaklara göre ise 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de hissedilen deprem büyük paniğe yol açarken Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir binanın yıkıldığı öne sürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” açıklamasını yaptı.