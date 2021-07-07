Bedelli Askerlik Ücretine Zam

Bedelli askerlik ücreti 2021 yılı temmuz ayı itibariyle 3 bin 362 lira artarak 43 bin 150 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ücreti 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 liraydı.

Memur maaş katsayısına endeksli olan bedelli askerlik ücreti, bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği 2019 yılının Haziran ayında 31 bin 343 liraydı. Son zamla birlikte yasanın çıktığı tarihten itibaren bedelli askerlik ücretine yapılan toplam zam yüzde 38’i buldu.

Ücreti ödeyerek bedelli askerlik yapanlar 4 hafta kısa eğitimden geçiyor.