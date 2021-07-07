Gündem

YouTube Kanalı Açıyorlar

Gazeteci Uğur Dündar, tiyatrocu arkadaşı Müjdat Gezen ile birlikte YouTube kanalı açacaklarını duyurdu.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk3 saat önce
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Haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Dündar, şu ifadeleri kullandı:

“Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen’le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak.”

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk3 saat önce
0 168 Bir dakikadan az

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