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YouTube Kanalı Açıyorlar
Gazeteci Uğur Dündar, tiyatrocu arkadaşı Müjdat Gezen ile birlikte YouTube kanalı açacaklarını duyurdu.
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Dündar, şu ifadeleri kullandı:
“Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen’le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak.”
Size çok güzel bir haberim var:
Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz.
Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak…
— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) July 6, 2021