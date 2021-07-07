YouTube Kanalı Açıyorlar

Haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran Dündar, şu ifadeleri kullandı:

“Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen’le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak.”