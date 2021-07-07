Mağduriyeti Karşılayabileceği İçin Teslim Olmuş!

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde teslim olmuş, daha sonra Türkiye’ye getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah erken saatlerde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Mehmet Aydın’ın buradaki işlemleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda devam ediyor.

Mehmet Aydın’ın emniyette verdiği ifadesinde Çiftlik Bank projesini öncelikle bir internet oyunu olarak tasarladığını, oyuna yüksek katılım olunca şirket kurmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Aydın’ın ifadesinde, sistemi Kıbrıs’ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını, zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını, bazı kişilerin para istemesi üzerine eşiyle yurtdışına çıktığını ve geri gelmediğini, yurtdışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını anlattığı bilgisine ulaşıldı.

Aydın’ın ifadesinde, binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını söylediği, Çiflik Bank’ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını, her zaman iyi niyetli davrandığını, şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyetli olduğunu gösterdiğini belirttiği bilgisine ulaşıldı.

“Şirketin Malvarlığı Mağdurların Zararını Karşılar”

Sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği bilgisine ulaşılan Aydın’ın, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini kaydettiği öğrenildi.

Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığına dair basındaki haberleri gördüğünü söyleyen Aydın, Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının 200 milyon TL civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini beyan ettiği bilgisine ulaşıldı.