Beyoğlu’nda “laf atma” tartışması kanlı bitti

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan bir tartışma, sokak ortasında kanlı bir kavgaya dönüştü. Tarlabaşı Caddesi’nde “laf atma” meselesi nedeniyle çıkan olayda 42 yaşındaki Umut Ö., iki kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırganlar kaçarken polis kısa sürede izlerini sürdü ve yaşları 16 ile 20 arasında değişen 3 kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şüpheliler tutuklanırken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beyoğlu’nda kanlı gece

18 Temmuz sabah 03.00 sıralarında Tarlabaşı Caddesi’nde meydana gelen olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralama ihbarı üzerine olay yerine ulaştı. Takip sonucu E.E. (16) ve C.C. (16) isimli iki çocuk, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalandı. Saldırıda ağır yaralanan Umut Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü saldırgan da kısa sürede tespit edildi

Polis ekipleri, olayın ardından bıçakla saldırıya katıldığı belirlenen üçüncü şüpheli P.K.’yi (20) de kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, iki saldırganın ellerinde bıçaklarla bir kişiye saldırdığı açıkça görülüyor. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne sererken, saldırganların sokakta panikle uzaklaştığı anlar da kaydedildi.