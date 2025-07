Florida’daki eğlence parklarında 12 yaralanma vakası

Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı’nın yayımladığı güncel rapor, eyaletteki en popüler eğlence parklarında 2025’in ikinci çeyreğinde 12 yaralanma vakası yaşandığını ortaya koydu.

Florida’daki eğlence parklarıyla ilgili rapor

Rapor; Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort ve SeaWorld Orlando gibi büyük turistik merkezlerde Nisan ve Temmuz ayları arasında meydana gelen olayları içeriyor. En dikkat çekici vakalar arasında düşme sonucu bacak kırığı, bilinç kaybı ve göğüs ağrısı gibi ciddi sağlık sorunları yer alıyor.

Disney World’de üç ziyaretçi hastanelik oldu

Magic Kingdom Park’ta Nisan ayında Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin adlı oyuncaktan inerken düşen 76 yaşındaki bir kadın sağ bacağını incitti. Haziran’da ise Liberty Bell adlı turistik gezintide 44 yaşındaki bir erkek sağ kolunda ağrı hissetti. En ciddi vakalardan biri ise Mayıs’ta Disney’s Animal Kingdom’da yaşandı; 87 yaşındaki bir misafir, Dinosaur adlı hızlı tren yolculuğunun ardından baygınlık geçirdi.

Universal Orlando’da bayılmalar ve bilinç kaybı

Islands of Adventure parkında Nisan ayında One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish adlı eğlence aracında 60 yaşındaki bir kadın bileğinden sakatlandı. Haziran’da ise The Incredible Hulk Coaster’a binen 77 yaşındaki bir erkek göğüs ağrısı yaşadı. Aynı ayda Carou-Seuss-el adlı dönme dolapta 22 yaşındaki bir kadın bilinç değişikliği yaşadığını bildirdi. Universal Studios’ta Mayıs ayında Jimmy Fallon Race Through New York atraksiyonuna katılan 72 yaşındaki bir kadın baş dönmesi ve halsizlik şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeni açılan Epic Universe’te de ilk yaralanmalar raporlandı

Mayıs ayında açılan Epic Universe parkında da iki ayrı olay rapora yansıdı. Hiccup’s Wing Gliders adlı atraksiyonda 32 yaşındaki bir adam göğüs ağrısı yaşarken, Haziran ayında Stardust Racers adlı hızlı trende binen iki kişi rahatsızlandı. 63 yaşındaki bir erkek baş dönmesi ve bilinç kaybı yaşarken, 47 yaşındaki bir kadın uyuşma ve görme bozukluğu yaşadı. Her iki kişinin de önceden bilinen sağlık problemleri olduğu belirtildi.

SeaWorld Orlando’da iki kişi bilincini kaybetti

Haziran ayında Sunny Day Carousel’de 78 yaşındaki bir kadın baygınlık geçirdi. Aynı ay Infinity Falls atraksiyonunda bulunan 24 yaşındaki bir kadının ise tıbbi bir rahatsızlık geçirdiği kayıtlara geçti.

Busch Gardens ve Legoland sıfır yaralanmayla öne çıktı

Tampa’daki Busch Gardens ve Winter Haven’daki Legoland Florida Resort, hem bu çeyrekte hem de yılın ilk çeyreğinde herhangi bir yaralanma vakası bildirmedi. Her iki park da 2025’in ilk yarısında “yaralanmasız” statüsünü korudu.

Raporlar sadece ilk değerlendirmeyi içeriyor

Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Bakanlığı, raporların yalnızca olay anındaki bilgilerle sınırlı olduğunu ve gizlilik gerekçesiyle yaralıların son durumlarına dair güncellemelerin yer almadığını vurguladı. Florida yasalarına göre, büyük eğlence parkları en az 24 saatlik hastane yatışı gerektiren yaralanmaları kendileri bildirmekle yükümlü.