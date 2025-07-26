Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede! Biri sönüyor, biri başlıyor

Türkiye, Temmuz ayının son günlerinde yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Antalya, Karabük ve Mersin hattında alevlerin etkisi artarken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok noktada yangınların kontrol altına alındığını ancak mücadelede en büyük zorluğun, orman dışında başlayan yangınların ormanlık alana sıçraması olduğunu vurguladı. Sıcak hava, kuraklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınlar nedeniyle çok sayıda mahallede tahliyeler yapıldı, bazı bölgelerde doğal yaşam ciddi zarar gördü.

Bakan Yumaklı: Orman dışından başlayan yangınlar en büyük risk

Karabük’teki yangın alanlarını helikopterle inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya’nın Muratpaşa, Alanya, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar ve Karabük Ovacık’taki yangınların kontrol altına alındığını belirtti. Ancak Safranbolu, Gazipaşa ve Silifke’deki alevlerle mücadelenin sürdüğünü açıkladı. Özellikle orman dışında başlayıp hızla yayılan yangınların daha büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Gazipaşa yangını Anamur’u tehdit etti, iki mahalle tahliye edildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, gece rüzgarın etkisiyle Mersin’in Anamur ilçesine kadar ulaştı. Yangının ilerleme ihtimaline karşı Karaağa ve Lale mahalleleri tahliye edildi, 260 küçükbaş hayvan güvenli bölgelere alındı. Havadan ve karadan müdahaleler sabaha kadar sürdü.

Silifke’de 4 mahalle boşaltıldı

Mersin Silifke’de ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahallelerine yaklaştı. Yangın nedeniyle bu mahalleler tedbir amaçlı boşaltıldı. 3 helikopter, 2 uçak ve 55 kara aracıyla müdahale edilen yangında vatandaşlar da traktörleriyle su taşıyarak çalışmalara destek verdi.

Safranbolu’da gece boyu mücadele: Engebeli arazi zorlaştırıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesi ve Ovacık bölgesindeki yangınlar dördüncü gününde. 1441 personel, onlarca araç ve hava aracıyla yürütülen çalışmalarda özellikle Safranbolu’nun engebeli arazisi nedeniyle ekiplerin erişimi güçleşti. Sabah sisin dağılmasıyla birlikte hava müdahaleleri yeniden başladı.

Hayvanlar da yangından kaçamadı: Yaralı kedi kurtarıldı

Safranbolu’daki yangın bölgesinde ALFA Arama Kurtarma Derneği üyeleri, patileri yanan bir kediyi bularak ilk müdahaleyi yaptı. Mama verilen ve pansuman yapılan kedi, gönüllü veterinerlerce tedavi edilerek sahiplendirilecek.

Antalya’da 40 hektar kül oldu, bazı mahalleler boşaltıldı

Alanya’nın Söğüt Yaylası’ndaki yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü. Aksu’da çıkan yangın ise Macun, Kurşunlu, Fatih ve Yurtpınar mahallelerinde 290 kişinin tahliyesine neden oldu. Alevler okul lojmanlarını tehdit etti, üç konut zarar gördü. Ormanda mahsur kalan kirpi ve kaplumbağalar da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Muğla’da 5 farklı yangın söndürüldü

Muğla’nın Ortaca, Milas, Kavaklıdere ve Bodrum ilçelerinde çıkan yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Özellikle Sarıgerme’deki yangın, turistik tesislere ulaşmadan söndürüldü. Kavaklıdere’deki yangının ise kopan elektrik tellerinden çıktığı belirlendi.

Bakanlık uyardı: Yeşil vatan için hassasiyet çağrısı

Bakan Yumaklı, özellikle kuzey Ege ve güney Marmara için bugün yüksek risk olduğunu belirtti. Tüm yurtta alarm durumuna geçildiğini vurgulayan Yumaklı, “Vatandaşlarımızdan yeşil vatanımız için yangına sebep olacak her türlü davranıştan kaçınmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

