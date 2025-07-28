Bursa’daki yangın şüphelisi FETÖ’den ihraç edilen eski astsubay çıktı

Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangınla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Harmancık yolu Meyran mevkisinde başlayan yangının ardından Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Yakuplar mahalleleri tedbiren tahliye edildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ufuk Aytekin’in geçmişi ise dikkat çekti.

Bursa’da şüpheli vatandaşların ihbarıyla yakalandı

Yangın bölgesinde vatandaşların şüpheli hareketlerde bulunduğunu bildirdikleri 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Harmancık ilçesindeki Kışmanlar Parkı’nda yangın çıkardığı değerlendirilen Aytekin’in aracında benzin bidonu bulundu.

FETÖ’den ihraç, hapis cezası var

Yapılan incelemede Aytekin’in, 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduğu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Adli kontrolle serbest bırakılan Aytekin, yargılama sonucu 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2021 yılında KHK ile görevden ihraç edildi.

Ufuk Aytekin : Ömür boyu cezaevinde kalmak istedim

Gözaltına alınan Aytekin’in ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evden atıldığını ve zaman zaman ömür boyu cezaevinde kalmak istediğini belirttiği öğrenildi. Aytekin, 27 Temmuz 2025 günü saat 21.30’da ilçe merkezinden bidonla benzin aldığını, Kışmanlar Parkı’na giderek ağaçları tutuşturduğunu, olay sırasında cep telefonunun ve ellerinin yandığını, daha sonra olay yerinden kaçtığını söyledi.

Bursa Valiliği’nden açıklama

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

