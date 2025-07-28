Orman yangınlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Yeşil Vatan” vurgusu

Yaz mevsiminin ortasında orman yangınlarıyla mücadele tüm Türkiye’de sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeşil Vatan”ı korumak için yürütülen çalışmaları sosyal medya hesabından açıkladı. Erdoğan, havadan ve karadan yürütülen mücadelenin detaylarını paylaştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yangınlara sebebiyet verdiği belirlenen kişilere yönelik başlatılan adli işlemlere dair bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması

“Yeşil Vatan’ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, AFAD’ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakarlıkla sürdürmektedir.

Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatan’ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun.”

Orman yangınlarıyla ilgili yargı süreci

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 22-27 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerden 3’ünün tutuklandığını, 4’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, yangınlara sebep olduğu belirlenen şahıslara ilişkin detaylı bilgi de paylaştı. Bunlar arasında Sakarya, Karabük ve Balıkesir’de çeşitli ihmaller sonucu çıkan yangınlara neden olan kişiler hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Ezine’de balya makinesi operatörüne işlem

Çanakkale Ezine ilçesinde çıkan yangının, balya makinesinin kıvılcımlarından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın sonrası balya makinesi operatörü hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Bursa’daki yangınla ilgili gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, 26 Haziran’dan bu yana farklı illerde çıkan yangınlarla ilgili başlatılan adli süreçte 21 kişinin tutuklandığını açıkladı.

