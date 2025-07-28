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Sardinya Adası’nda orman yangını! Tahliye ediliyorlar

İtalya'nın Sardinya Adası'nda çıkan orman yangını paniğe yol açtı. Punta Molentis plajına ulaşan alevler nedeniyle aralarında çocuklar ve bir hamile kadının da olduğu 102 kişi deniz yoluyla kurtarıldı.

NationalTurk FR28/07/2025
8 1 dakika okuma süresi
Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, orman yangınlarını da beraberinde getiriyor. Son olarak İtalya'nın Sardinya Adası'nda yangın çıktı
Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası, orman yangınlarını da beraberinde getiriyor. Son olarak İtalya'nın Sardinya Adası'nda yangın çıktı
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Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, orman yangınlarını da beraberinde getiriyor. Son olarak İtalya’nın turistik Sardinya Adası‘nda çıkan yangın, adanın güneyinde bulunan Villasimius kasabasında büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgenin en gözde plajlarından Punta Molentis’e kadar ilerledi.

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1 Sardinya Adası’nda deniz yoluyla tahliye
1.1 Alevler araçları küle çevirdi
1.1.1 Kundaklama şüphesi

Sardinya Adası’nda deniz yoluyla tahliye

Yangının yayılması üzerine aralarında 12 çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu 102 kişi Cagliari Sahil Güvenliği tarafından botlarla bölgeden tahliye edildi. Denize sığınan turistlere ilk müdahaleyi acil servis ekipleri yaptı.

Alevler araçları küle çevirdi

Çok sayıda aracın alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin yoğun çaba harcadığı bildirildi. Ancak şiddetli rüzgarın söndürme ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı vurgulandı.

Kundaklama şüphesi

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin yaptıkları ilk değerlendirmede kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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NationalTurk FR28/07/2025
8 1 dakika okuma süresi
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