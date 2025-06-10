Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırmak” suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelinin yurt dışına çıktığı belirlenirken, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İfade ve tespitler sonrasında soruşturma genişledi

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma, “suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın verdiği ifadeler doğrultusunda derinleştirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Aktaş, ihale süreçlerine yönelik çarpıcı iddialarda bulundu.

Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda yapılan incelemelerde, Cafer Mahiroğlu’nun da bazı ihale süreçlerine müdahale ettiğine dair tespitlere ulaşıldı. Bu kapsamda Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı hakkında resmi soruşturma başlatıldı.

Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışında olduğu belirlendi

Mahiroğlu’nun Türkiye dışında olduğu bilgisine ulaşılması üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında dikkat çeken ifadeler

Aziz İhsan Aktaş, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere çeşitli belediyelerden ihale aldığını ve bu süreçlerde maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemeleri yapıldığını öne sürdü. 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ek ifade veren Aktaş’ın beyanları, çok sayıda kamu görevlisi ve siyasi ismi soruşturmanın odağına taşıdı.

27 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerin ardından; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında “rüşvet alma”, “rüşvet verme”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildi.