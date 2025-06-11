Trump, Los Angeles’ta protestolara karşı orduyu devreye soktu

Göçmen karşıtı operasyonlara tepki olarak Los Angeles’ta başlayan protestolar büyürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın orduyu devreye sokması tartışma yarattı. California Valisi Gavin Newsom, kentteki askeri yığınağın anayasaya aykırı olduğunu belirterek federal mahkemeye başvurdu. Kentte gece sokağa çıkma yasağı da uygulanmaya başlandı.

Los Angeles’ta gece sokağa çıkma yasağı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehrin kalbinde yaşanan yağma ve vandalizm olaylarının ardından olağanüstü hal ilan ettiğini ve şehir merkezinde gece 20.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirdiklerini açıkladı. Yasağın, yalnızca belirlenen bir kilometrekarelik alanı kapsadığı, bu bölgeye yalnızca ikamet edenler, gazeteciler ve acil durum ekiplerinin girişine izin verileceği belirtildi.

Protestoların arka planı: Göçmen operasyonları

Kentteki gösteriler, göçmen karşıtı tutuklamalara tepki olarak geçtiğimiz Cuma günü başlamıştı. Gündüzleri barışçıl geçen eylemler, gece saatlerinde bazı grupların yağma ve kundaklama eylemleriyle gölgelendi. Pazartesi gecesi 23 iş yerinin yağmalandığını açıklayan polis, son günlerde 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bir gösterici, yaşananların kentteki Latin ve göçmen nüfusun maruz kaldığı baskıyla ilgili olduğunu belirterek, “Barışçıl protestolar değil, şiddeti kışkırtan diğer unsurlar sorunun kaynağı” dedi.

Trump’tan ‘istila’ söylemi, ordu görevlendirmesi

Trump, protestoları “yabancı bir düşman tarafından gerçekleştirilen istila” olarak tanımlayarak, 4 bin Ulusal Muhafız ve 700 deniz piyadesini Los Angeles’a gönderme kararı aldı. Askerlerin görevi, federal binaları korumak ve göçmen operasyonlarındaki federal görevlilere eşlik etmek olacak.

Pentagon, bu sevkiyatın ABD bütçesine 134 milyon dolara mal olacağını açıkladı. Deniz Piyadeleri’nin protesto kontrolü için yaptığı tatbikatlara ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Üssü’nde yaptığı konuşmada, “Bu anarşiye izin vermeyeceğiz. Amerikan şehirlerinin yabancı düşmanlarca istila edilmesine göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.

Newsom’dan anayasa vurgusu

California Valisi Gavin Newsom, Trump’ın asker sevkiyatını sert sözlerle eleştirdi. “Eğitimli savaşçıları sokaklara göndermek demokrasimizin temeline tehdittir” diyen Newsom, San Francisco’daki federal mahkemeye başvurarak, askerlerin yalnızca federal binaları korumakla sınırlandırılmasını istedi.

Newsom’un açtığı davada, Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’in ABD Anayasası’nı ihlal ettiği öne sürülüyor. Dava perşembe günü Yargıç Charles Breyer tarafından görülecek.