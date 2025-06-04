Aziz İhsan Aktaş itirafçı olup tahliye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği ifadelerin ardından tahliye edildi.

Aziz İhsan Aktaş ev hapsiyle tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak’ta gözaltına alınıp tutuklanan Aktaş, itirafçı olmayı kabul etti. Aktaş’ın, 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ek ifadelerin ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi. Mahkeme, Aktaş’ın cezaevinden tahliyesine karar verirken, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

4 ayrı yolsuzluk dosyasında adı geçti

Başsavcılık tarafından İBB’ye ilişkin yürütülen 4 ayrı yolsuzluk dosyasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve tutuklandığı süreçte, Aktaş’ın “suç örgütü lideri” sıfatıyla yer aldığı belirtildi. Soruşturmalar kapsamında elde edilen yeni bilgilerin, Aktaş’ın verdiği ifadelerle genişletildiği ifade ediliyor.

