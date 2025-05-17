Celal Şengör hakkında “Türk milletini aşağılama” suçlamasıyla iddianame

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda sarf ettiği ifadeler yargıya taşındı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Şengör hakkında “Türk milletini alenen aşağılama” suçlamasıyla iddianame düzenledi. Suçlamaya gerekçe olarak gösterilen ifadeler arasında “Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım” cümlesi de yer aldı.

Celal Şengör hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemi

HaberTürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, savcılık, Şengör’ün ifadeleri için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, “Türkiye uygarlıktan uzak bir ülkedir”, “Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir”, “Siz resmen dünya istatistiklerinde geri zekalı bir millet konumundasınız” gibi cümlelerin de suç unsuru oluşturduğu belirtildi.

“Bilimsel verilere dayanıyor” savunması

Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Celal Şengör, sözlerinin hakaret amacı taşımadığını söyledi. Şengör, açıklamalarının bilimsel verilere dayandığını savundu.

