Almanya’da sezon bitti! Borussia Dortmund şanslı

Bayern Münih’te Sacha Boey’den asist

Almanya Ligi’nde 2024-25 sezonu sona erdi. Şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanında 4-0 kazandı. Bayern’in gollerini 33. dakikada Michael Olise, 53’te Joshua Kimmich, 80’de Serge Gnabry ve 86’da Harry Kane attı. Bayern’de oyuna 67’de dahil olan eski Galatasaraylı Sacha Boey, 4. golün asistini yaptı.

Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi’nde

Son karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, Freiburg deplasmanında 3-1 kazanarak kendisinin gittiği Şampiyonlar Ligi’nde rakibini Avrupa Ligi’ne itti.

Borussia Dortmund’a son hafta ikramiyesi

Son hafta mücadelesinde Holstein Kiel’i 3-0 yenen Borussia Dortmund, Almanya’yı Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt’un ardından Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek dördüncü takım oldu.

Almanya Ligi’nde son hafta sonuçları şöyle:

Heidenheim-Werder Bremen: 1-4

Freiburg-Eintracht Frankfurt: 1-3

Mönchengladbach-Wolfsburg: 0-1

St. Pauli-Bochum: 0-2

Hoffenheim-Bayern Münih: 0-4

Leipzig-Stuttgart: 2-3

Borussia Dortmund-Holstein Kiel: 3-0

Mainz-Bayer Leverkusen: 2-2

Augsburg-Union Berlin: 1-2