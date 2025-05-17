İsrail Gazze’ye yeni hava harekatı başlattı

İsrail ordusu, cumartesi günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu. “Gideon’un Savaş Arabaları” adı verilen yeni operasyonun ilk aşamasında düzenlenen bombardımanlarda, Gazze’deki kurtarma ekiplerine göre en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, “savaşın tüm hedeflerine ulaşmak, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Hamas’ı yenilgiye uğratmak” amacıyla saldırıların genişletildiği ifade edildi.

Gazze’e açlık büyüyor

İsrail’in Gazze‘ye yönelik saldırıları 18 Mart’ta, iki ay süren ateşkesin ardından yeniden başlamıştı. İsrail’in yardımları engellemesi, bölgede zaten kritik seviyelerde olan gıda, su, yakıt ve ilaç sıkıntısını daha da derinleştirdi.

ABD-İsrail vatandaşı rehine Edan Alexander’ın serbest bırakılması sonrası Hamas, ABD’den İsrail üzerindeki baskıyı artırmasını talep etti. Hamas yetkilisi Taher el-Nunu, Washington’dan sınır geçişlerinin açılması ve insani yardımın derhal bölgeye girişine izin verilmesi konusunda adım beklediklerini belirtti.

BM: Etnik temizlik tehdidi var

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, saldırıların yeniden başlamasını ve yardımların engellenmesini sert şekilde eleştirdi. Türk, “Son hava saldırıları ve insani yardımın reddi, Gazze’de kalıcı bir demografik değişimi hedefleyen bir sürecin işlediğini ve bunun uluslararası hukuka aykırı, etnik temizlik anlamına geldiğini gösteriyor” dedi.

Rehine ailelerinden Netanyahu’ya tepki

İsrail’de rehinelerin ailelerini temsil eden başlıca sivil toplum grubu, hükümetin savaşı genişletme kararını eleştirdi. Grup, diplomasi yoluyla bir fırsat varken kaçırıldığını savunarak Başbakan Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Gazze’de ölü sayısı 53 bini geçti

Hamas’ın kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, 18 Mart’tan bu yana devam eden saldırılarda 2.985 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 53.119’a yükseldi.

İsrail tarafında ise saldırıların başladığı 7 Ekim’de 1.218 kişi hayatını kaybetmişti. O tarihte alınan 251 rehineden 57’si hâlen Gazze’de tutuluyor; bunlardan 34’ünün ise öldüğü düşünülüyor.

