Yönetim, Hasan Arat dönemini MASAK’a şikayet edecek

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 3. olağan toplantısı yapıldı. Hasan Arat topa tutuldu.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski başkanlar Ahmet Nur Çebi ile Hüseyin Yücel’in yanı sıra Hasan Arat başkanlığında yönetim kurulunda bulunan Mete Vardar, Kadir Kılıç ve Ekrem Keçoğlu da divan kurulu toplantısına iştirak etti.

HASAN ARAT’A AĞIR ELEŞTİRİLER

Divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk yaptığı konuşmada, Hasan Arat’ı eleştirerek, şunları söyledi: “Masadan kalkmasını bileceksin, kalkması için dua edilen adam olmayacaksın.

Bir Hasan Arat vakası yaşadık. İki yıl önce çalışmaya başladı. Toplantılara gelmeye başladı. Benim hayatta yapmaya çalışmayacağım adımlarla kontralar yapmaya başladı.

Camiayı seçime zorladı. Dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi’ye gittik. ‘Sakın istifa etmeyin.’ dedik. Bu şekilde Süleyman ağabeyi, Fikret Orman’ı yolladılar. Şimdi de sizi yollamaya çalışıyorlar. ‘Biz divan olarak size siper oluruz.

Sakın bırakıp gitmeyin.’ dedik. ‘Beşiktaş zarar görecek.’ dedik. 2017’den beri 12 teknik direktör çalışmış. Yapay zekaya sordum bana ‘Gir kendin bak.’ dedi.

Hasan Arat yakışık olmayan söylemlerde bulundu. Eski fotoğrafları yeniymiş gibi ortaya çıkardı. Kişisel mesele haline getirip gerginlik yaşamadık. Egonuz, yönettiğiniz koltuğun menfaatinin gerisinde kalacak. Bunu yapamıyorsanız hiç bu işlere talip olmayın.

Hasan Arat’ın yüzüne vurmadık ama hissettirdik ve mahcup olduğunu fark ettik, kendisinden de dinledik. Görmemezlikten geldik. Yolumuza devam ettik. Bir insan ailesine bu kadar kötü bir miras bırakmamalıydı.”

‘MASAK’A GİDELİM DEDİK’

Eski başkan Hasan Arat‘ın görevden ayrıldığı dönemde kulübe bir kesim tarafından kayyım atanmasının istendiğini anlatan divan kurulu başkanı, “Bu tür şeylerle sadece kulüp değil Türkiye zarar görüyor.

MASAK’a (Mali Suçları Araştırma Kuruluna) gidelim dedik. Kurul üyeleri kabul ettiler. Hiç değilse kötülük yapmaya çalışan başına geleceği bilsin. Başkanımız Serdal Adalı da kabul etti. Karar onlarda artık. Ben olsam hiç düşünmem, bu gece giderim.

Yapan düşünsün. MASAK’da şerefli Türk devletine hizmet eden insanlar var. Öyle bir düzen kurulmalı ki camiamız bir daha bu durumlara düşmesin.” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Gökhan Tiryaki: MASAK’a gitmeyi uygun bulmuyoruz

Tevfik Yamantürk’ün MASAK’da şerefli Türk devletine hizmet eden insanlar var. MASAK TC Devletini korur sözlerine cevap veren Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise MASAK’a gitmenin uygun olmadığını söyledi.

Tiryaki “Gerekli görüşmeleri yaptık, MASAK’ın faaliyet alanı nedeniyle şu anda Beşiktaş’ın MASAK’a gitmesinin uygun olmadığını düşünüyoruz. Savcılığa giden konular, bizzat istediğimiz bilişim sistemine sızma konusu var.” dedi.

Jorge Mendes’in Beşiktaş Transferleri Football Leaks -Video

https://www.nationalturk.com/tr/spk-besiktas-hasan-arat-suc-duyurusu-212-2/