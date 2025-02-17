CHP Seçim Takvimini Belirledi

CHP Adaylık tartışmalarına son noktayı koyacak. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde izleyeceği yöntemi netleştirdi. Parti yönetimi tarafından duyurulan takvime göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapılacak ve bu seçimde belirlenen kriterleri karşılayan aday adayları yarışacak.

Ön seçim sürecinde oy kullanabilecek CHP üyeleri, aday adaylığı kriterleri ve seçim sürecine ilişkin detaylar şu şekilde belirlendi:

CHP Ön Seçim Kapsamında Kimler Oy Kullanabilecek?

Ön seçimde oy kullanabilmek için 28 Şubat 2025 tarihine kadar CHP’ye üye olunması gerekiyor. Bu tarihten sonra üye olanlar ön seçim sürecine dahil edilmeyecek. CHP’nin seçmen tabanını genişletmek amacıyla ön seçim tarihine kadar üye kayıtlarını artırması bekleniyor.

Aday Adaylığı Şartları

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nda belirlenen genel kriterlere uygun olmanın yanı sıra parti içi özel şartları da karşılamak zorunda. Bu doğrultuda:

• Aday adayı olmak isteyenlerin, 20 CHP milletvekilinin imzasını alması gerekiyor.

• Her milletvekili birden fazla aday için imza verebilecek. Böylece milletvekillerinin birden fazla ismi destekleyerek daha fazla aday adayının sürece dahil olmasına olanak sağlanacak.

• Ön seçimde yer almak isteyenler için başvuru süreci 17 Şubat 2025 tarihinde başlayacak.

Ön Seçim Takvimi cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimin süreci, belirlenen tarih aralıklarında aşağıdaki şekilde işleyecek:

• 17 Şubat 2025 → Aday adaylığı başvurularının başlaması

• 18 Şubat 2025 → Seçim alanlarının ve listelerin belirlenmesi

• 21 Şubat 2025 → Aday adaylığı başvuruları için son gün

• 3 Mart 2025 → Seçmen listelerinin basımının tamamlanması

• 16 Mart 2025 → Seçmen listelerinin askıya çıkarılması

• 21 Mart 2025 → Seçmen listelerine itiraz sürecinin tamamlanması ve itirazların karara bağlanması

• 23 Mart 2025 → Türkiye genelinde 4 bin sandıkta CHP üyeleri oy kullanarak cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Adaylık Süreci ve CHP İçindeki Tartışmalar

Partinin cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir aday profili belirleyeceği, parti içindeki en önemli gündem maddelerinden biri. Ön seçim süreci, parti içi demokratik işleyiş açısından bir ilki temsil ederken, mevcut liderlik kadrosunun kontrolü dışındaki isimlerin de sürece dahil olmasını sağlayabilir.

parti lideri Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamalarda aday belirleme sürecinde tabanın söz sahibi olması gerektiğini vurgulamış ve ön seçim fikrine sıcak baktığını belirtmişti. Ancak parti içindeki bazı grupların, genel merkezin güçlü bir aday etrafında birleşmesini savunduğu biliniyor.

Ön seçim süreci devam ederken, adaylık için ismi geçen bazı önemli figürler şunlar:

• Özgür Özel → Parti içindeki mevcut lider olarak güçlü bir aday olabileceği konuşuluyor. Ancak Özel’in aday olması durumunda genel başkanlığı bırakması gerekecek.

• Ekrem İmamoğlu → İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halk desteği yüksek bir isim. Ancak İBB seçimlerini kazanması halinde İstanbul’u bırakmak istemeyebilir.

• Kemal Kılıçdaroğlu → Önceki seçimlerde aday olan ve Altılı Masa sürecini yöneten Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mansur Yavaş Aday Olmayacağını Açıklamıştı

Önceki seçimlerde muhalefetin en popüler isimlerinden biri olarak öne çıkan Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı. Yavaş, özellikle 2023 seçim sürecinde adaylık tartışmalarının merkezinde yer almış, ancak CHP ve İYİ Parti içindeki dengeler nedeniyle aday gösterilmemişti.

Yerel seçimlere odaklanarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olan Yavaş, cumhurbaşkanlığı için yarışa girmeyeceğini açık bir dille ifade etti. Bu durum, CHP içinde adaylık dengelerini önemli ölçüde değiştirdi.

Yavaş’ın yarış dışı kalması, özellikle muhafazakâr kesime hitap edebilecek bir aday arayışını gündeme getirdi. CHP içindeki bazı isimler, Yavaş gibi geniş kitleler tarafından kabul gören bir ismin olmaması halinde seçimlerde daha zor bir süreç yaşanabileceğini dile getiriyor.

Strateji ve Seçimlere Etkisi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemesi, parti tabanının sürece aktif katılımını sağlamayı amaçlayan demokratik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak bu yöntemin, parti içi rekabeti artırarak bölünmelere yol açabileceği de dile getirilen eleştiriler arasında. Bu Arada 21 Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Aday gösterdi. Ayrıntılar İçin