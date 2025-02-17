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Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef göstererek yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aslı17/02/2025
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Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef göstererek yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef göstererek yargıyı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Seyşeller

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef gösterdiği ve yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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1 Ekrem İmamoğlu’na “Yargıyı Etkileme” İddiasıyla Dava Açıldı
1.1 Halk TV Gazetecilerine Gözaltı ve Tutuklama

Ekrem İmamoğlu’na “Yargıyı Etkileme” İddiasıyla Dava Açıldı

ekrem imamoglu

Soruşturma, Ekrem İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta düzenlediği ‘Turpun Büyüğü’ adlı basın toplantısında, belediye ile ilgili soruşturmalarda görev alan bilirkişiyi kamuoyuna açıklaması üzerine başlatılmıştı.

Halk TV Gazetecilerine Gözaltı ve Tutuklama

İmamoğlu’nun tepki gösterdiği bilirkişinin telefon görüşmesini izinsiz kayda aldığı ve paylaştığı iddiasıyla Halk TV’den beş gazeteci gözaltına alındı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklandı.

Savcılık iddianamesinde, İmamoğlu’nun açıklamalarının yargıyı baskı altına alma amacı taşıdığı ve bilirkişiyi hedef gösterdiği öne sürüldü.

İmamoğlu ve avukatları, bu suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve siyasi baskının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Davanın ilk duruşmasının önümüzdeki günlerde İstanbul’da görülmesi bekleniyor.

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Aslı17/02/2025
128 1 dakika okuma süresi
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