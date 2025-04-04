CHP Trabzon saldırı olayında, “Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük” sloganıyla Trabzon’un Ortahisar ilçesinde düzenlenen imza kampanyası standında görevli bir partili, bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, kampanyaya katılan vatandaşlar arasında büyük endişe yarattı.

CHP Trabzon saldırı olayıyla ilgili açıklama yapan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, saldırının detaylarını aktararak, “Çocukların birine saldırmışlar. Bir tanesini bacağından bıçaklama olmuş bilgisini aldım.” ifadelerini kullandı.

Polis Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Saldırganın emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. Yaralı partilinin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü Tanığı Olayı Anlattı

Olayın bir görgü tanığı, yaşananları şöyle anlattı:

“Masadaki kadın arkadaşımıza neyle alakalı olduğunu sordu. Konu Kenan Evren’e geldi ve konuşma daha farklı bir boyuta taşındı. Arkadaşımız tartışmayı sonlandırmak için yol vermesini rica etti. Ancak, ayrılırken gençlik kollarındaki arkadaşlarımızla sözlü tartışmaya giren kişi masaları tekmeledi ve genç bir arkadaşımızı bacağından bıçakladı.”

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz’ın Açıklamaları

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, olay yerinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burada standımıza bıçaklı saldırı yapıldı. Bir kardeşimiz bıçaklandı. Bu kabul edilemez bir durumdur.”

CHP Trabzon Saldırı Sonrası Harekete Geçti

CHP Trabzon saldırı olayı, partinin Trabzon İl Örgütü tarafından tepkiyle karşılandı. Yetkililer, konuyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Saldırının kampanya çalışmalarını engellemek amacıyla yapıldığına dair endişeler dile getirildi.

Saldırının ardından CHP Trabzon İl Örgütü, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurgularken, olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Trabzon’da CHP Trabzon saldırı olayı nedeniyle halk arasında da endişe hâkim.