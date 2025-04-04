Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu, hakkında verilen adli kontrol kararına göre, günlük imza atma zorunluluğu ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan tedbirlerle serbest bırakıldı. Ünlü oyuncunun adli kontrol şartıyla serbest kalması, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması, kamuoyunda büyük bir tartışma yaratırken, özellikle sanat dünyasından gelen tepkiler dikkat çekti. Ünlü oyuncunun serbest bırakılmasının ardından sosyal medya üzerinden yapılan destek mesajları, olayın geniş bir kitle tarafından takip edildiğini ortaya koydu.

Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltı Kararının Ardından Destek Mesajları Aldı

Üzümoğlu, sosyal medya platformlarında yaptığı boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınan 11 kişi arasında yer aldı. Ekol TV’nin haberine göre, toplamda 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişken, bunlardan 11’i gözaltına alındı. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ise sanat dünyasında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Üzümoğlu’nun adli kontrol şartlarıyla serbest kalması, sanat camiasından birçok ismin desteğini de beraberinde getirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, ünlü oyuncunun demokratik haklarını kullandığı ve bu nedenle gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Sanat Dünyasından Üzümoğlu’na Destek Yağıyor

Üzümoğlu’na yönelik gözaltı kararının ardından sanat camiasından birçok isim destek mesajları yayınladı. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yalnız olmadığı mesajı verildi. Ünlü oyuncunun özgürlük mücadelesi ve demokratik haklarını savunma çabası, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Üzümoğlu’na destek mesajları gönderen birçok sanatçı ve oyuncu, onun yanında olduklarını belirterek adalet çağrısında bulundu. Özellikle Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan destek paylaşımları kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, kamuoyunda geniş bir tartışma yaratmış durumda. Konunun hukuki boyutları ve sanat dünyasındaki tepkiler ise yakından takip ediliyor.