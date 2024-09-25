Çiftlik Bank Davası: İstenen ceza belli oldu

Savcı, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve 3 Temmuz 2021’de tutuklanan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın‘ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Kara kutu olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Osman Naim Kaya, Cafer Çolak, Serdar Tosun ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

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Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere “suç örgütü kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 88 bin 302’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklar için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

Esasa ilişkin söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Tutuksuz sanık Osman Naim Kaya ise, “Suç işlendiği dönemde Türkiye’de bile yoktum. Adli kontrol ile serbest kalma durumumun devam etmesini istiyorum” dedi.

Mahkeme, Mehmet ve Fatih Aydın’ın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Osman Naim Kaya, Cafer Çolak ve Serdal Dostdoğru’nun kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanmasına, diğer 14 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunma yapmaları için ertelendi.

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