“Tosuncuk” Sao Paulo’da Teslim Oldu

Yaklaşık 2.5 yıldır kırmızı bülten ile aranan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde teslim oldu.

ÇiftlikBank ile 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurt dışına kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo’da teslim oldu.

Dün bir video yayınlayan Mehmet Aydın, en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağını açıklamıştı.

Mehmet Aydın şunları söylemişti:

“Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye’nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.”