Çin Misilleme Kararı Aldı: ABD Ürünlerine Yüzde 34 Ek Gümrük Vergisi

Çin misilleme kararını açıkladı. Pekin yönetimi, 10 Nisan’dan itibaren ABD’den ithal edilen mallara yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Kurtuluş Günü’ paketinin bir parçası olarak açıkladığı ve Çin mallarına uyguladığı aynı miktardaki vergiye yanıt olarak değerlendiriliyor.

Çin Misilleme Kararıyla ABD’ye Sert Yanıt Verdi

Çin misilleme kararı ile ABD’nin ekonomik hamlelerine doğrudan yanıt verdi. Pekin’deki Ticaret Bakanlığı, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri konusunda Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTO-WTO) dava açıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı’nın bildirisinde, “Bu, küresel ekonomik ve ticari düzenin istikrarını tehlikeye atan tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Çin misilleme kararını destekleyen bu sert açıklamalar, iki ülke arasındaki ticaret savaşının daha da derinleştiğine işaret ediyor.

Çin Misilleme İçin Yeni Kısıtlamalar Getiriyor

Çin misilleme kararını sadece gümrük vergileriyle sınırlı tutmadı. Bilgisayar çipleri ve elektrikli araç bataryaları gibi yüksek teknoloji ürünlerinde kullanılan nadir toprak elementleri üzerinde daha fazla ihracat kontrolü uygulanacağını duyurdu.

Çin misilleme kapsamında ayrıca, ABD merkezli iki tedarikçi olan Mountaire Farms of Delaware ve Coastal Processing’den tavuk ithalatını askıya aldı. Çin gümrük idaresi, bu şirketlerden yapılan sevkiyatlarda Çin’de yasaklı bir ilaç olan furazolidone’u tekrar tekrar tespit ettiğini belirtti.

Çin hükümeti, 27 ABD şirketini ticari yaptırımlara veya ihracat kontrollerine tabi firmalar listesine ekleme kararı aldı. Ayrıca, 16 şirketin ‘çift kullanımlı’ malların ihracatına yasak getirildi. Listeye girenler arasında savunma teknolojisi şirketi High Point Aerotechnologies ve lojistik devi Universal Logistics Holding bulunuyor.

Çin Misilleme Kararını WTO’ya Taşıdı

Çin misilleme kararının ardından, ABD’nin gümrük vergileri konusunu Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıdı. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu adım Çin’in uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını savunma yönündeki çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şubat ayında Çin, ABD’den kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ürünleri ithalatına yüzde 15, ham petrol, tarım makineleri ve büyük motorlu araçlara ise yüzde 10 gümrük vergisi uyguladığını duyurmuştu. Şimdi ise bu liste genişletilerek ABD’de üretilen tüm ürünleri kapsayan yüzde 34’lük ek gümrük vergisi getirildi.

Çin Misilleme Kararı Ekonomik İlişkileri Daha da Zorlaştıracak

Çin misilleme kararını uygulamaya koyarak, ABD’ye yönelik sert tutumunu sürdürüyor. ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine karşı Çin’in verdiği bu sert yanıt, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

Çin misilleme adımlarıyla ABD’ye güçlü bir karşılık vererek, ticaret savaşının daha da kızışacağı sinyalini veriyor. Çin’in uygulamaya koyduğu bu yeni vergiler ve ihracat kontrolleri, iki ülke arasındaki gerilimi artırmaya devam edecek.