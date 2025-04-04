Fransa Le Pen’e yönelik mahkeme kararı sonrasında hareketlenmeye devam ediyor. Fransa Başbakanı François Bayrou, aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’in Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından 6 Nisan’da Paris’te düzenlenecek üç farklı eylemin “sükunet” içinde geçmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa Le Pen Kararı Sonrasında Gerilimi Düşürmeye Çalışıyor

Başkent Paris’in banliyösü Nanterre’de basına açıklamalarda bulunan Fransa Başbakanı François Bayrou, Le Pen hakkındaki mahkeme kararı sonrasında Fransa’da yapılacak üç eylemi değerlendirdi. Bayrou, bu tür konuların “çatışma meselesi” haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bir hukuk devletindeyiz. Bir hukuk devletinde herkesin sorumluluk bilincinde olması ve çatışmalardan kaçınması gerekir.”

Fransa Le Pen’in partisi Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella’nın yaptığı açıklamalarla da çalkalanıyor. Bardella, 1 Nisan’da yaptığı açıklamada Fransızların, Marine Le Pen’e yönelik mahkeme kararı karşısında kızgın olması gerektiğini belirterek, bu hafta sonu sokağa ineceklerini ifade etti. Bardella’nın bu açıklamaları, Fransa genelinde tepkilere neden oldu.

Fransa’da 6 Nisan’da Üç Ayrı Eylem Yapılacak

Fransa Le Pen tartışmalarının odağında bulunurken, 6 Nisan’da Paris’te üç ayrı eylem gerçekleştirilecek. RN Partisi, Marine Le Pen’e destek için bir miting düzenleyecek. Aynı gün, eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Le Pen’e yönelik desteği “yargı bağımsızlığına karşı bir miting” olarak nitelendirerek, demokrasiyi savunanlar için farklı bir miting organize edeceğini açıkladı.

François Bayrou, 6 Nisan’daki eylemler sırasında taşkınlık çıkmaması gerektiğini belirterek, tüm taraflara “sükunet ve karşılıklı saygı” çağrısında bulundu. Fransa Le Pen’e yönelik mahkeme kararının ardından başkent Paris’teki atmosferin gerginliği koruduğu belirtiliyor.

Fransa Le Pen Gerilimi Artarken Hükümetten Sükunet Çağrısı

Le Pen tartışmalarının yanı sıra, hükümetin barışçıl bir süreç yönetimi arayışı dikkat çekiyor. Fransa Başbakanı François Bayrou’nun sükunet çağrıları ve Gabriel Attal’ın karşı miting düzenleme kararı, ülkenin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Le Pen olaylarının bu hafta sonu nasıl sonuçlanacağı, Paris’teki eylemlerin seyri ve Fransız halkının tepkisi merakla bekleniyor.