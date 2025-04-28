Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızı kritik eşikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, güvenlikten dış politikaya, çalışma hayatından doğal afetlere kadar birçok başlığı değerlendirdiklerini belirtti.

“Aşkla çalışan yorulmaz” düsturuyla hizmet ve açılışlarla dolu iki hafta geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, Silvan Sulama Kanalı Tüneli’nden komandoların mezuniyet törenine, Filistin’e destek görüşmelerinden Yeditepe Bienali’ne kadar birçok etkinliğe katıldıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin nüfus artış hızı alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de doğurganlık hızının 1,51’e gerilediğini belirterek, bu durumun ülkenin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir.” diyen Erdoğan, hükümetin bu konuda gerekli tedbirleri alacağını ifade etti.

Filistin direnişine destek

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davasına verdiği desteğin tam olduğunu vurgulayarak, Gazze’nin ve tüm Filistin topraklarının Filistin halkına ait olduğunu söyledi. Erdoğan, “Filistin direnişi, yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temizdir.” ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımları ve yeni hastane açılışları

İstanbul Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, yeni hastane ile birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapasitesinin 900 yatağa çıkarıldığını söyledi. İstanbul genelinde 2025 yılı sonuna kadar kamuya ait 10 bin 582 yeni yatak kapasitesinin hizmete gireceğini de açıkladı.

Deprem ve afet hazırlıkları

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme de değinen Erdoğan, hızlı bir şekilde AFAD koordinasyonunda tüm müdahalelerin yapıldığını belirtti. Deprem sonrası 1,2 milyon kişiye temas edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi.

Türkiye’nin uzay başarısı: Türksat 6A

Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın 21 Nisan’da hizmete alındığını duyurdu. Bu gelişmeyle Türkiye’nin, kendi haberleşme uydusunu üreten dünyadaki 11 ülkeden biri olduğunu vurguladı.

Dış politikada yoğun diplomasi trafiği

Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 110. yıl dönümünde Avustralya Genel Valisi ile görüşen Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Pakistan Başbakanı ile de ayrı ayrı temaslarda bulunduklarını açıkladı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgede yeni çatışmalar istemediğini ve barış için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öğretmen atamaları müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının yapılacağını müjdeledi. Ayrıca İstanbul’da açılacak yeni sağlık tesislerinden TEKNOFEST’e kadar birçok alanda yeni yatırımların ve projelerin yolda olduğunu da duyurdu.