Putin’den üç günlük ateşkes ilanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla Ukrayna’da üç günlük ateşkes ilan etti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, 8-11 Mayıs tarihleri arasında tüm askeri operasyonların durdurulacağı bildirildi.

Kremlin açıklamasında, “Tüm askeri faaliyetler bu süre zarfında askıya alınmıştır. Rusya, Ukrayna tarafının da bu örneği takip etmesini beklemektedir. Ancak Ukrayna tarafından ihlaller olması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri gerekli ve etkili karşılığı verecektir.” ifadelerine yer verildi.

Putin’in ilan ettiği ateşkes yeterli bulunmadı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözcüsü Karoline Leavitt, Putin’in ilan ettiği üç günlük ateşkesi yeterli bulmadıklarını belirtti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın kalıcı bir ateşkes görmek istediği ve liderlerin “kan dökülmesini durdurma” konusunda daha ciddi adımlar atmasını beklediği vurgulandı.

Ukrayna tarafı ise Kremlin’in duyurduğu kısa süreli ateşkese temkinli yaklaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, yaptığı açıklamada, “Ukrayna, kalıcı, sürekli ve tam bir ateşkesi desteklemeye hazırdır. Rusya gerçekten barış istiyorsa, saldırılarını derhal durdurmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ayrıca ilan edilen üç günlük sürenin uzatılmasını talep ederek, en az 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulundu.

Putin’in ev sahipliğinde gerçekleşecek 9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de katılması bekleniyor.

