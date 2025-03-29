Dem Parti’nin sokak çağrılarına mesafeli yaklaşımı, İmralı sürecinin etkisiyle mi şekillendi? Bu tavır, Cumhur İttifakı ile yakınlaşma ihtimalini artırabilir mi

Dem Parti CHP’ye ”Eylemci Kitlen Değiliz”

Dem CHP’nin son dönemde yaptığı sokak çağrılarına karşı mesafeli bir duruş sergiledi. Dem Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu konuda yaptığı açıklamada, “Biz CHP’nin eylemci kitlesi değiliz. Destekleriz ama bu iş için sokağa çıkmayız, bizim daha büyük işlerimiz var” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Dem Parti’nin sokak eylemlerine yönelik tutumunun arka planını sorgulattı.

Analistler, Parti’nin bu çekingen tutumunun kökenlerinde İmralı sürecinin etkilerinin olabileceğini belirtiyor. İmralı süreci boyunca Partinin devletle müzakere yoluna ağırlık vermesi ve sokak eylemlerinden kaçınması, bu politikanın bugün de devam ettiğini düşündürüyor. Özellikle barış ve müzakere söylemlerinin Dem Parti’nin mevcut stratejisinde belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Bakırhan’ın “Bizim bunları aşan ciddi bir yoğunluğumuz var. Biz barışı toplumsallaştırmaya çalışıyoruz.” şeklindeki sözleri, partinin sokak eylemlerine karşı mesafeli yaklaşımını açıkça ortaya koydu. Ancak bu yaklaşım, aynı zamanda Cumhur İttifakı ile ilişkiler açısından yeni bir dönemi işaret edebilir.

Siyasi gözlemcilere göre, Parti’nin CHP’nin sokak çağrılarına karşı bu tutumu, Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına zemin hazırlayabilir. Özellikle iktidar bloğunun son dönemde bazı yumuşatma politikaları, Dem Parti’nin mevcut tavrıyla birleştiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Eğer Dem bu çizgisini sürdürürse Cumhur İttifakı ile diyalog kapılarını daha fazla aralaması mümkün. İmralı sürecinden kalma pragmatik yaklaşımın devam etmesi halinde, partinin CHP’den uzaklaşarak farklı siyasi iş birliklerine yönelmesi olası görünüyor.