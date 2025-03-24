DEM Parti’nin Nevruz kutlamaları tepkilere neden oldu: Protestolara yasak, kutlamalara izin

DEM Parti öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarına verilen izin kamuoyunda tartışma yarattı. Türkiye genelinde anayasal haklarını savunmak için sokaklara çıkan vatandaşlara uygulanan yasaklar ve sert müdahalelerle, kutlamalar sırasında sergilenen görüntüler arasındaki fark dikkat çekti.

DEM Parti İçin İzin Protestolara Sert Müdahale

İçişleri Bakanlığı’nın, birçok ilde eylem yasağı uygulayarak, Ekrem İmamoğlu eylemlerine müdahale ediyor. Ancak DEM tarafından organize edilen Nevruz programlarına herhangi bir kısıtlama getirmemesi, kamuoyunda çifte standart eleştirilerine yol açtı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Nevruz alanlarında terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açıldığı ve terör elebaşı lehine Kürtçe sloganlarının atıldığı görüldü. Bu görüntülere herhangi bir güvenlik müdahalesi yapılmaması dikkat çekti.

Polis müdahaleleri Arasındaki Fark Tartışılıyor

Gösteri yürüyüşlerine katılan çok sayıda Türk genci, polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. TOMA’lar, biber gazı ve gözaltılarla bastırılan protestolar sırasında orantısız güç kullanımı iddiaları kamuoyunda geniş yer bulurken, aynı süreçte DEM öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamalarında kolluk kuvvetlerinin müdahalede bulunmaması tepkileri artırdı.