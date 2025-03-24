En Son HaberlerGündemPolitika

DEM Parti’nin Nevruz kutlamaları tepkilere neden oldu: Protestolara yasak, kutlamalara izin

Dem Parti Öncülüğünde Düzenlenen Nevruz Eylemleri Ekrem İmamoğlu Protestoları Aksine Sakin Geçti

NationalTurk NL24/03/2025
88 1 dakika okuma süresi
Dem Parti Ocalan 3
Dem Parti Nevruz Kutlamasında Öcalan Posteri Açtı Polis Müdahale Etmedi
WTS ile Maldiv Fırsatı

DEM Parti öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamalarına verilen izin kamuoyunda tartışma yarattı. Türkiye genelinde anayasal haklarını savunmak için sokaklara çıkan vatandaşlara uygulanan yasaklar ve sert müdahalelerle, kutlamalar sırasında sergilenen görüntüler arasındaki fark dikkat çekti.

Dem Parti
Dem Parti Öcalan Posteri ile tartışmalara neden oldu.
İçerik gizle
1 DEM Parti İçin İzin Protestolara Sert Müdahale
2 Polis müdahaleleri Arasındaki Fark Tartışılıyor

DEM Parti  İçin İzin Protestolara Sert Müdahale

İçişleri Bakanlığı’nın, birçok ilde eylem yasağı uygulayarak, Ekrem İmamoğlu eylemlerine müdahale ediyor.  Ancak DEM  tarafından organize edilen Nevruz programlarına herhangi bir kısıtlama getirmemesi, kamuoyunda çifte standart eleştirilerine yol açtı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Nevruz alanlarında  terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin açıldığı ve terör elebaşı lehine Kürtçe sloganlarının atıldığı görüldü. Bu görüntülere herhangi bir güvenlik müdahalesi yapılmaması dikkat çekti.

Polis müdahaleleri Arasındaki Fark Tartışılıyor

Gösteri yürüyüşlerine katılan çok sayıda Türk genci, polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. TOMA’lar, biber gazı ve gözaltılarla bastırılan protestolar sırasında orantısız güç kullanımı iddiaları kamuoyunda geniş yer bulurken, aynı süreçte DEM öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamalarında kolluk kuvvetlerinin müdahalede bulunmaması tepkileri artırdı.

Dem Parti Öcalan Hamlesi Vites Yükseltiyor Siyaset Yapsın

 

Bağlantılar
NationalTurk NL24/03/2025
88 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu