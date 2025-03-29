Uludağ’daki otel faciasında 4 tutuklama

Uludağ Oteller Bölgesi’nde 27 Mart sabahı meydana gelen yangın sonrası başlatılan adli soruşturmada tutuklama kararları çıktı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yangında yaşamını yitiren milli kayakçı Berkin Usta ile babası, eski milli sporcu Yahya Usta’nın ölümüyle ilgili sorumluluklar araştırılıyor.

Uludağ’daki yangınla ilgili 4 tutuklama, 2 adli kontrol

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı açıklamasında, yangına ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 4’ünün tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında otelin işletme sahibi Cevdet Kadir A., işletme müdürü Tekin D., kayak odası çalışanları Mert Kaan Ç. ve Eren T. yer aldı. Otelin mülk sahibi Zeynep T. ile kayak odasında görevli Tekin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevine gönderildiler

“Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 4 kişinin ceza infaz kurumuna gönderildiği açıklandı.

Faciada neler yaşandı?

Yangın, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin alt katında başlamış, alevler kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Yangın sırasında otelde bulunan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile eşi Fikriye Usta ve oğulları Berkin Usta dumandan etkilenmişti.

Milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, ağır yaralanan anne Fikriye Usta ise hastaneye kaldırılmıştı.

Soruşturma derinleşiyor

Yangının ardından olay yerine sevk edilen savcılık ve bilirkişi heyeti, teknik inceleme başlattı. Otelin daha önce konaklama izninin iptal edildiği, ruhsatının yenilenmediği ve tahliyesine karar verildiği bilgileri kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında otelin yangın güvenliği, tahliye süreci, teknik donanımı ve personel sorumlulukları detaylı şekilde incelenmeye devam ediliyor.