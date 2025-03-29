Ekrem İmamoğlu New York Times’ta Yayınlanan Yazısında Gözaltı Sürecini ve Türkiye’deki Demokratik Gerileyişi Anlattı

Ekrem İmamoğlu New York Times için kaleme aldığı yazısında, 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla başlayan süreci kamuoyuna ilk kez doğrudan kendi ifadeleriyle anlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’nde kendi bakış açısından süreci anlattı.

Yazı, “19 Mart sabahının erken saatlerinde, onlarca silahlı polis memuru, gözaltı kararıyla kapıma dayandı. Sahne, Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanının değil, bir teröristin yakalanmasına benziyordu,” sözleriyle başlıyor. İmamoğlu, metnin devamında yaşadıklarını “yargı tacizi” olarak nitelendiriyor ve sürecin siyasî niteliğine vurgu yapıyor.

“Ön Seçimden Dört Gün Önce Gözaltına Alındım”

İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek üzere yapacağı ön seçime dört gün kala gözaltına alınmasının “şaşırtıcı olmadığını” söylüyor. Yazıda, aylardır devam eden siyasi baskılara ve hakkındaki davalara dikkat çeken İmamoğlu, bu süreçte yaşadıklarını hem yerel hem de uluslararası kamuoyuyla paylaşma gereği duyduğunu ifade ediyor.

Demokrasi, Hukuk ve Türkiye’nin Geleceği

İmamoğlu, yazısında yalnızca kişisel durumunu değil, Türkiye’de demokrasinin karşı karşıya olduğu tehditleri de gündeme getiriyor. Gözaltı sürecini, muhalefetin sindirilmesi ve seçim süreçlerinin baskı altına alınması çerçevesinde ele alıyor. Yazısında şu ifadelere yer veriyor:

“Bugün cezaevinde olmam, yalnızca benimle ilgili değil. Bu, Türkiye’de demokrasiyi savunan milyonlarca insanın iradesine yönelmiş bir müdahaledir.”

New York Times Yazısının Uluslararası Yansımaları

İmamoğlu NYT ta yer alan bu yazısıyla yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de yankı uyandırdı. Uluslararası medya kuruluşları yazıyı alıntılayarak Türkiye’deki siyasi gelişmelere odaklandı. İnsan hakları örgütleri ve bazı Batılı siyasetçiler, İmamoğlu’nun durumu üzerinden Türkiye’deki yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü hakkında açıklamalarda bulundu.

Gözaltılar, Protestolar ve ABD Tepkisi

19 Mart’tan bu yana Türkiye genelinde devam eden protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 1.879 kişi gözaltına alınırken, 260 kişi tutuklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda doğrudan eleştiri yer almasa da, üst düzey temaslarda “istikrar” ve “hukukun üstünlüğü” vurgusu dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu’nun Yazısı Ne Anlama Geliyor?

Siyaset bilimcilere göre, Ekrem İmamoğlu New York Times üzerinden uluslararası kamuoyuna hitap ederek, hem içerideki muhalif kitleyi konsolide etmeyi hem de dış baskıyı artırmayı hedefliyor. Cezaevinden gelen bu yazı, seçim sürecinin ve muhalefetin geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.