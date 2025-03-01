Fatih Altaylı Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ’ı ziyaret etti. Özdağ’ın tutukluluğunun 39. gününde gerçekleşen bu ziyaret, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Özdağ’ın tutukluluğu ve yargı süreci hakkında tartışmalar devam ederken, Altaylı’nın ziyareti siyaset ve medya dünyasında dikkat çekti. Ancak Fatih Altaylı, ziyaret sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

Fatih Altaylı Silivri Ziyaretinin Siyasi Yansımaları

Fatih Altaylı Silivri ziyareti, kamuoyunda dikkat çekerken dayanışma olarak algılandı. Zafer Partisi çevreleri Özdağ’ın tutukluluğunun siyasi bir karar olduğunu savunarak sürece tepki gösterirken, bazı muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları bu tutumu sahiplendi. Altaylı’nın ziyareti bu bağlamda “siyasi tutuklulara karşı toplumsal farkındalığın bir göstergesi” olarak değerlendirdi. Altaylı Zafer Partili gençler başta olmak üzere partililerin toplandığı ”Zafer Otağını ‘da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ziyaret partiye yakın hesaplardan ”Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi önünde Ümit Özdağ için nöbet tutan Zafer Partilileri ziyaret etti.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur ve İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, dava hakkında Altaylı’yı bilgilendirdi.”. Sözleriyle duyuruldu.

Özdağ’ın avukatları ise sürecin hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu belirterek itiraz sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Muhalefet cephesi, Ümit Özdağ’ın davasının ifade özgürlüğü açısından önemli bir sınav olduğunu dile getirirken, iktidar cephesi ise Özdağ’ın yargılanma sürecinin hukuk çerçevesinde ilerlediğini savundu. En son Ümit Özdağ Süreci Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Özdağ’ın ne zaman tahliye edileceği ve yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik sürerken, Fatih Altaylı’nın Silivri ziyaretinin siyasi etkileri tartışılmaya devam ediyor.