Denizli’de Kayıp 4 Yaşındaki Nazlı İçin Seferberlik

Denizli’nin Honaz ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’i bulmak için başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak tren raylarında görülen minik Nazlı’nın dereye düşme ihtimali üzerine barajdan su kesildi. Yeni güvenlik kamerası görüntüleri ise küçük kızın raylarda koşarak ilerlediğini ortaya koydu.

Nazlı Evinin Önünde Oynarken Kayboldu

Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’i bulmak için ekipler zamanla yarışıyor. Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli İl Jandarma Komutanlığı, kamu kurumları ve gönüllü arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Nazlı’nın ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenilirken, endişeli bekleyiş sürüyor. Ekipler, kayıp kız çocuğunu bulabilmek için iz takip köpekleri ve termal dronlarla çalışmalarına devam ediyor.

Son Görüntüler Raylarda Koşarken Ortaya Çıktı

Nazlı Şeşen’e ait güvenlik kamerası görüntüleri arama çalışmalarına yön veriyor. Son olarak tren rayları üzerinde yürürken görülen Nazlı’nın, derenin üzerinden geçen demiryolu köprüsünde durakladığı belirlendi. Yeni ortaya çıkan bir güvenlik kamerası kaydında ise minik Nazlı’nın raylara doğru koşarak ilerlediği ve O’nu gören kişilerin ekipleri yönlendirdiği anlar yer aldı.

Ekipler, dereye düşmüş olabileceği ihtimaline karşı barajdan suyun kesildiğini ve su seviyesinin düşürülerek dalgıç ekiplerinin çalışma yaptığını belirtti. Aile tarafından teşhis edilen bir çift çocuk terliği de derenin kıyısında bulundu.

Uzman Ekipler Destek İçin Bölgeye Geliyor

Jandarma Asayiş Komando Timleri ve iz takip köpekleri de arama çalışmalarına katılırken, bugün Ankara ve Aydın’dan gelecek uzman ekiplerin desteğiyle çalışmaların daha da genişletileceği öğrenildi.

Yetkililer, küçük kızın izine ulaşabilmek için çalışmaların gece gündüz aralıksız süreceğini belirtirken, Nazlı Şeşen’i gören ya da herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşlardan ivedilikle yetkililere haber vermeleri istendi.

Aile Endişeyle Bekliyor

Günlerdir kızlarından haber alamayan İsmail ve Gülizar Şeşen çifti büyük bir endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Aile, arama çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür ederken, minik kızlarına sağ salim ulaşmayı umut ettiklerini dile getirdi.

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