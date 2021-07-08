Fatih Altaylı: Talimat Gelmiş, Merve Akpınar Okuluna Alınmadı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, verdiği röportajla Türkiye’nin gündemine oturan 13 yaşındaki sporcu Merve Akpınar’ın bir grup gazeteci ile birlikte gittiği okuluna sokulmadığını yazdı. “Çünkü okulun bağlı olduğu Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir talimat vermişti” diyen Altaylı, bunun Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) için büyük bir ayıp olduğunu söyledi.

‘Milli Eğitim’in bir büyük ayıbı’ başlıklı yazısında bu iddiayı köşesine taşıyan Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı şunları yazdı:

“Yurt içinden ve yurt dışından epey bir destekleyen oldu, yaşadığı sıkıntıları aşması için elinden geleni yapma sözü verdi kızın azmine hayran olanlar. Genç sporcu hem kızlara yönelik toplumsal baskıdan, hem de spor konusunda okulundaki fiziksel yetersizlikten söz etti. Ve dün Merve bir grup gazeteci ile okuluna gitti. Kendisine söz verilen yardımları okuluna yönlendirmek, okuduğu İmam Hatip Ortaokulu’na spor tesisleri kazandırabilmek umudu içindeydi. Ve ne oldu biliyor musunuz! Merve okuluna sokulmadı. Çünkü okulun bağlı olduğu Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir talimat vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili pek çok suçlama, pek çok eleştiri var. Pandemi dönemi kararsızlıklarını, aksaklıklarını bir tarafa bıraksak bile Kuran Kursları ile ilgili Bakanlığın bilgisizliği ve sorumsuzluğu son derece tartışmalı konular. Ama Merve’nin okuluna alınmaması da en az onlar kadar vahim bir durum. Ve bir Bakanlık için büyük ayıp.”

Haliliye Kaymakamlığı Yalanladı

Haliliye Kaymakamlığı ise Merve Akpınar’ın okula alınmadığı iddiasını yalanladı. Yapılan açıklama şöyle;