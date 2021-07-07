Devlet Başkanı Evinde Öldürüldü!

Geçici Başbakan Claude Joseph, Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin evine giren kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Saldırıda devlet başkanının eşi Martine Moise de yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Seçimleri 2016 yılında kazandığı duyurulan Moise, görevine resmen Şubat 2017’de başlayabilmişti. Kötü ekonomik koşullara ve yolsuzluğa karşı 2019’da başlayan gösterilerde, protestocular Moise’nin istifasını talep etmiş ancak Moise, koltuğu bırakmayacağını açıklamıştı. Moise, başkanlık görev süresinin Şubat 2022’de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresi bu yıl 7 Şubat’ta dolan ancak devlet başkanlığını bırakmayan Moise’nin anayasal suç işlediğini söylüyordu.

11 milyon nüfuslu ülkede halk Moïse yönetiminde giderek daha istikrarsız ve mutsuz bir hale geldi. 53 yaşındaki Moïse, ülkede seçimlerin yapılamaması ve bunun sonucunda Parlamento’nun feshedilmesinden sonra iki yıldan fazla bir süredir kararnameyle iktidarda bulunuyordu.

Olayı “nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir eylem” olarak niteleyen geçici Başbakan Claude Joseph’in ofisinden yapılan açıklamada, “Ülkenin güvenlik durumu Haiti Ulusal Polisi ve Haiti Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında. Demokrasi ve cumhuriyet kazanacak” denildi.