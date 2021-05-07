Fransa, Türkiye’den gelen yolculara karantina zorunluluğu getirdi

AFP’nin haberine göre Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan Fransa’ya gelecekler de 10 gün karantinaya girecek.

Bu ülkelerden Fransa’ya gidecekler, ülkeye giriş yaptıklarında karantinayı nerede geçireceklerine ilişkin bir belgeyi ibraz edecek, karantina süresince her gün 2 saat dışarı çıkabilecek. Bu saatler, yerel saatle 10.00-12.00 olarak belirlendi.