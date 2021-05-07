Fransa, Türkiye’den gelen yolculara karantina zorunluluğu getirdi
Fransa, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden daha gelen yolcuların 10 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getirdi.
Uygulama bu gece yarısı yürürlüğe girecek.
AFP’nin haberine göre Türkiye’nin yanı sıra Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan Fransa’ya gelecekler de 10 gün karantinaya girecek.
Bu ülkelerden Fransa’ya gidecekler, ülkeye giriş yaptıklarında karantinayı nerede geçireceklerine ilişkin bir belgeyi ibraz edecek, karantina süresince her gün 2 saat dışarı çıkabilecek. Bu saatler, yerel saatle 10.00-12.00 olarak belirlendi.
Açıklamada, bu ülkelerden gelen yolcuların son 36 saat içinde Kovid-19 testi yaptırması ve karantinada kalacakları yeri yetkililere bildirmesi gerektiği kaydedildi.