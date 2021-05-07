Enflasyon Hesaplamak da Yasak! TÜİK’ten Suç Duyurusu

Habertürk’te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Lütfi Elvan, enflasyon hesaplamasında Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) savunarak savunan Elvan, “Kesinlikle TÜİK’in rakamlarla oynaması, yüzde 30-40’lık bir enflasyon söz konusu değil” dedi.

TÜİK’in tarihte ilk defa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Elvan, “TÜİK, bu grup (Enflasyon Araştırma Grubu-ENAG) ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu grubun amacı TÜİK’i itibarsızlaştırmak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un başında olduğu ve hakkında suç duyurusunda bulunulan ENAG 2020 yılının eylül ayından beri enflasyon hesaplaması yaparak sonuçlarını kamuoyuna duyuruyor. Grup, TÜİK tarafından yüzde 14.60 olarak açıklanan 2020 yılı enflasyonunun yüzde 36.72 olduğunu iddia etmişti.