“Turistin Görebileceği Herkesi Aşılayacağız”

Heyetler arası görüşmenin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, turizm sektöründe çalışanların tamamının aşılanacağını belirterek “15 yataklı oteller bile sertifikasyona tabi tutulacak” dedi.

Çavuşoğlu’nun özellikle “Turistlerin görebileceği herkesi aşılayacağız” sözleri tepki çekti.

Mevlut Çavuşoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

“Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. Geçen sene pandemiye rağmen 1 milyon 200 bin Alman turisti ülkemizde ağırladık. Bu yıl da ağırlamak istiyoruz. Bu yüzden ilave tedbirler aldık, 17 Mayıs’a kadar kapanma kararı aldık. bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26’sından fazlası aşılandı.

Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım.”