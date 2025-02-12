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Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den Erdoğan’a şaşırtan sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye ettiği törende ilginç diyalog! Enver İbrahim'in şaşırtan sözleri ve Erdoğan'ın yanıtı gündem oldu.

Aslı12/02/2025
164 Bir dakikadan az
enver ibrahimden erdogan togg hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye ettiği törende ilginç diyalog....
Seyşeller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya’da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’u hediye etti.

Hediye teslim töreni, Malezya’ya özgü halk danslarıyla renklenirken, Erdoğan ve Enver İbrahim arasında yaşanan samimi diyalog dikkat çekti.

Erdoğan ile Enver İbrahim’in ilginç diyalogu

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı diyalog şu şekilde:

Enver İbrahim: Ben genelde korumasız kullanıyorum.

Recep Tayyip Erdoğan: Arkanda koruma yok mu?

Erdoğan: (Araç) Nasıl?

İbrahim: Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım.

Erdoğan: Niye?

İbrahim: E ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil ki.

Bilal Erdoğan: O zaman inelim.

Erdoğan: Araçta ses duyuyor musun? (Ses var mı?)

İbrahim: Hayır, araç çok sessiz.

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Aslı12/02/2025
164 Bir dakikadan az
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