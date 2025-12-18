Güllü’nün kardeşlerinden çocukları hakkında suç duyurusu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ve kamuoyunda “Güllü” olarak tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sanatçının kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmada çocuklar hakkında kararlar

26 Eylül’de meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şarkıcı Güllü’nün otopsisi yapılmış, cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti. Teknik ve fiziki takip sonucunda, daha önce verdikleri ifadelerde çelişkiler bulunduğu belirtilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da yakalanarak Yalova’ya getirildi.

Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Güllü’nün oğlu Gülter müşteki olarak ifade verdi

Soruşturma kapsamında şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte adliyeye gelerek savcılığa müşteki sıfatıyla yaklaşık 5 saat süren ve 7 sayfadan oluşan ifade verdi. Gülter’in ifadesinde,

“Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim” dediği belirtildi.

Kardeşlerden miras iddiası

Şarkıcı Güllü’nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer’in, yeğenlerinin kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Kardeşlerin dosyaya dahil olma talebinin ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi.

Güllü’nün banka ve sigorta hesapları mercek altında

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, miras iddiaları üzerine Güllü’nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan ilk tespitlerde bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen tutarlarda birikim bulunduğu, ayrıca annesinden kalan ve Çınarcık’ta bulunan iki evin Güllü’nün üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

Avukattan “miras” iddialarına yanıt

Kardeşlerin avukatı Sevilay Demirsu, müvekkillerinin miras beklentisi olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Demirsu, “Raşit Günyer ve Kader, yalnızca kardeşlerinin kanının yerde kalmaması için mücadele etmektedir” dedi.

Demirsu ayrıca, Tuğyan Ülkem Gülter’in kızı A.K.’nin devlet koruması altına alınması ve çocuğa kalacak tüm mal varlığının reşit olana kadar denetim altına alınması için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

“Birden fazla kişinin itmesi yönünde kesin bulgular var”

Avukat Demirsu, savcılığa sundukları 40 sayfalık bilimsel mütalaada, Gül Tut’un ölümünün bir ivme ya da itme sonucu, hatta birden fazla kişinin etkisiyle gerçekleşmiş olabileceğine dair kesin nitelikte bulgular yer aldığını söyledi.

Tuğberk Yağız Gülter için şüphe iddiası

Demirsu, Tuğberk Yağız Gülter’in de soruşturma kapsamında şüpheli olabileceğini öne sürerek, “Biz, Tuğberk’in bu olayın içinde bir şekilde yer aldığını düşünüyoruz” dedi. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni delillerin savcılığa sunulacağı belirtildi.

